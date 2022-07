Eπιστολή Τζώρτζογλου σε UEFA: «Ο Αυγενάκης οδηγεί το ποδόσφαιρο σε αφανισμό»

Με επιστολή στην UEFA που κοινοποιείται στο γραφείο του πρωθυπουργού, ο πρόεδρος της ΕΠΣ Ηρακλείου, Νίκος Τζώρτζογλου, ζητεί την παρέμβασή για τη μη εφαρμογή των κυρώσεων του νόμου Αυγενάκη για τα σωματεία που δεν έχουν εγγραφεί στο μητρώο της ΓΓΑ.

Η επιστολή του προέδρου της ΕΠΣ Ηρακλείου, μάλιστα εκτός από την UEFA στάλθηκε και στη FIFA αλλά και τον υπουργό Επικτρατείας, Γιώργο Γεραπετρίτη.

Αναλυτικά η επιστολή:

«Nikos Tzortzoglou President of the Amateur Football Institute (A.F.I.- H.F.F.) President of the Football Association of Heraklion (F.A.H)

To: 1. FIFA 2. UEFA 3. H.F.F. Notification: 4. Minister of State Mr. G. Gerapetritis 5. Office of the Prime Minister Mr. G. Demitriadis Heraklion Crete 27 July 2022

Αγαπητέ κύριε Lakovic – Georgiou & Akhalkatsi, Εύχομαι αυτή η επιστολή να σας βρίσκει γεμάτους υγεία δύναμη και δημιουργικότητα.

Με σειρά επιστολών μου εδώ και πολλούς μήνες σας έχω ενημερώσει επανειλημμένα καθώς επίσης σας έχω επιστήσει την προσοχή για το αδιέξοδο που οδηγεί το Ερασιτεχνικό Ποδόσφαιρο ο Νόμος του κύριου Αυγενάκη για το Αθλητικό Μητρώο των Ερασιτεχνικών Ποδοσφαιρικών Σωματείων.

Αισθάνομαι για μια ακόμα φορά την υποχρέωση να σας ενημερώσω με βαθιά θλίψη αλλά και απόγνωση ότι το οικοδόμημα του Ερασιτεχνικού Ποδοσφαίρου στην Ελλάδα που με πολύ κόπο προσπαθούμε να διατηρήσουμε ζωντανό, παύει να υφίσταται καταρρέει οριστικά και αμετάκλητα από τις 31 Ιουλίου του 2022 γιατί τότε λήγει η παράταση που έδωσε ο Υφυπουργός Αθλητισμού για την διευθέτηση των εκκρεμών ζητημάτων σχετικά με το Αθλητικό Μητρώο των ποδοσφαιρικών σωματείων.

Ο Νόμος Αυγενάκη από τις 31 Ιουλίου του 2022 που θα τεθεί σε ισχύ αν δεν αλλάξει κάτι άμεσα στερεί σε χιλιάδες Ερασιτεχνικά Ποδοσφαιρικά Σωματεία να χρησιμοποιούν τις Αθλητικές εγκαταστάσεις των Δήμων και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού απαγορεύει δια νόμου σε χιλιάδες παιδιά και νέους να αθλούνται.

Ενώ οι Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωματείων όλης της Ελλάδας βρίσκονται σε απόγνωση μια που καλούνται, Ενώσεις με ογδόντα (80) Ποδοσφαιρικά Σωματεία να διοργανώσουν πρωταθλήματα μόνο με δέκα (10) Σωματεία τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο Αθλητικό Μητρώο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Ο αμετροεπής, προκλητικός, προσβλητικός και καταχρηστικός τρόπος αντιμετώπισης του Ερασιτεχνικού Ποδοσφαίρου από τον κύριο Αυγενάκη οδηγεί το Ποδόσφαιρο σε ολοκληρωτικό αφανισμό αν αυτή την ύστατη ώρα δεν παρθούν άμεσες αποφάσεις.

Σας παρακαλώ αν δεν θέλετε να συνδέσετε το όνομα σας με την πρώτη Ευρωπαϊκή χώρα που το Ερασιτεχνικό Ποδόσφαιρο θα πάψει να υφίσταται δια νόμου να προβείτε άμεσα σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να επέλθει η ομαλότητα.

Με βαθιά εκτίμηση

Νίκος Τζώρτζογλου

Πρόεδρος Ε.Π.Σ. Ηρακλείου Πρόεδρος Ινστιτούτου Ερασιτεχνικού Ποδοσφαίρου»