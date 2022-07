Αζάρ: «Θα αφαιρούσα το VAR τελείως, δεν μου αρέσει» (vid)

Συνέντευξη στην οποία αναφέρθηκε στο VAR, αλλά και στον αντίκτυπο που αυτό έχει έδωσε ο Εντέν Αζάρ.

Σε αυτή ο Βέλγος μεσοεπιθετικός της «Βασίλισσας» τόνισε πως το VAR μπήκε στο ποδόσφαιρο, με στόχο να σταματήσουν τα χοντρά λάθη των διαιτητών και οι έντονες διαμαρτυρίες που αυτά προκαλούν.

Ωστόσο μεταξύ άλλων, ο ίδιος πρόσθεσε πως αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να χάνεται το συναίσθημα του σκοραρίσματος: «Είναι κομμάτι του ποδοσφαίρου ακόμα και τα λάθη των διαιτητών, αλλά επειδή ο κόσμος διαμαρτυρόταν, ήρθε το VAR. Όμως, ακόμα και όταν σκοράρουμε πρέπει να περιμένουμε την απόφαση του VAR κι έτσι χάνεται αυτή η χαρά του σκοραρίσματος...» ανέφερε χαρακτηριστικά ο ίδιος στα λεγόμενα του.



