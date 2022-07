H Γουέστ Χαμ ανακοίνωσε Σκαμάκα! (pic)

Οι Άγγλοι ήρθαν σε συμφωνία με την Σασουόλο για την μεταγραφή του Ιταλού επιθετικού, που έβαλε την υπογραφή του σε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με τα «σφυριά».

Η Γουέστ Χαμ θα καταβάλει στην Σασουόλο το ποσό των 36 εκ. ευρώ, ενώ ακόμη 6 θα δοθούν σε μορφή μπόνους, με την ιταλική ομάδα να διατηρεί και το 10% σε περίπτωση πώλησης του Σκαμάκα.

Οι Λονδρέζοι ολοκλήρωσαν μια σπουδαία μεταγραφική κίνηση, δεδομένου ότι για τον Ιταλό επιθετικό υπήρξε έντονο ενδιαφέρον και από την πλευρά της Παρί Σεν Ζερμέν.

