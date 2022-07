Ανακοίνωσε τον 17χρονο Τελ η Μπάγερν

Ο νεαρός επιθετικός, αρχηγός της ομάδας κάτω των 17 ετών της Γαλλίας που κατέκτησε φέτος το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, είναι η πέμπτη μεταγραφή της Μπάγερν.

«Ο Ματίς Τελ είναι ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στην Ευρώπη, ένας πολύ γρήγορος, τεχνικά δυνατός και ευέλικτος επιθετικός», δήλωσε ο αθλητικός διευθυντής της Μπάγερν, Χασάν Σαλιχαμίντζιτς.

«Τον παρακολουθούσαμε για πολύ καιρό και καταφέραμε να τον πείσουμε να κάνει τα επόμενα σημαντικά του βήματα στο Μόναχο τώρα μαζί μας. Είμαστε περήφανοι για αυτό, καθώς υπήρχαν πολλοί σύλλογοι που ήθελαν να τον αποκτήσουν. Είμαστε όλοι πεπεισμένοι ότι έχει μια σπουδαία καριέρα μπροστά του και ότι θα βοηθήσει την ομάδα μας», πρόσθεσε.

Οι Βαυαροί, που την περασμένη σεζόν κέρδισαν τον 10ο συνεχόμενο τίτλο πρωταθλήματος, έχουν ήδη αποκτήσει τον Ολλανδό αμυντικό Ματίς ντε Λιχτ, τον επιθετικό Σαντιό Μανέ καθώς και το δίδυμο του Άγιαξ, Ράιαν Γκράβενμπεργκ και Νουσαίρ Μαζραουί.

🗣️ "I'm very excited. #FCBayern is one of the best clubs in the world!"#ServusTel #MiaSanMia pic.twitter.com/GzMcUAmrfE