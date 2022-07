Στο Κάρινγκτον ο Φέργκιουσον για να πείσει τον Ρονάλντο να μείνει στην Γιουνάιτεντ (pics)

Έπειτα από τρεις εβδομάδες αποχής από τα καθήκοντα του, ο Κριστιάνο Ρονάλντο επέστρεψε στην Αγγλία και την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Πορτογάλος αστέρας, ο οποίος βρίσκεται μαζί με τον μάνατζερ του Ζόρζε Μέντες στο Νησί, προκειμένου να ξεκαθαρίσει το ζήτημα που έχει προκύψει σχετικά με την επιθυμία του να αποχωρήσει από τους «κόκκινους διαβόλους».

Μέσα στις επόμενες ώρες, ο 37χρονος CR7 θα έχει συνομιλία στο Κάρινγκτον με τον Έρικ Τεν Χαγκ και τους υπόλοιπους υπεύθυνους της Γιουνάιτεντ, προκειμένου να βρεθεί λύση στο ζήτημα του.

Το παρών στις συζητήσεις αυτές, θα δώσει και ο Άλεξ Φέργκιουσον, προκειμένου να πείσει τον Ρονάλντο να παραμείνει στην αγγλική ομάδα.

Σύμφωνα με την «Sun» ο Ρονάλντο φέρεται να έχει κάνει γνωστή την επιθυμία του στην ομάδα να μην συνεχίσει αλλά και ότι δεν θα αποδεχτεί καμία νέα πρόταση.

