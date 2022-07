«Υπέγραψε διετές συμβόλαιο στην ΑΕΚ ο Βίντα!» (pic)

Θετική κατάληξη είχαν οι συζητήσεις του Ντομαγκόι Βίντα με την ΑΕΚ, αφού από την Τουρκία διαρρέει ότι ο Κροάτης στόπερ έβαλε την υπογραφή του σε διετές συμβόλαιο συνεργασίας με την Ένωση.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το «Vole» στο twitter, οι άνθρωποι της ΑΕΚ έδωσαν τα χέρια με τον Βίντα, για διετές συμβόλαιο συνεργασίας, με τους Τούρκους να κάνουν αναφορά και στο ποσό που θα εισπράξει ο Κροάτης αμυντικός.

Όπως αναφέρουν οι Τούρκοι, η συμφωνία του Βίντα με την ΑΕΚ, προβλέπει μισθό ύψους 1,4 εκ. ευρώ τον χρόνο, ενώ ακόμη 500 χιλιάδες θα δοθούν στον έμπειρο στόπερ με μορφή μπόνους.

Το who is who του παίκτη

Ο Βίντα είναι γεννημένος στις 29 Απριλίου του 1989 στο Όσιγιεκ της Κροατίας. Είναι 98 φορές διεθνής έχοντας και 4 γκολ και έχει παίξει σε αρκετές ομάδες.

Συγκεκριμένα έχει αγωνιστεί στη Λεβερκούζεν (9 συμμ.), Ντινάμο Ζάγκρεμπ (68 συμμ., 8 γκολ), Όσιγιεκ (90 συμμ., 6 γκολ), Ντινάμο Κιέβου (160 συμμ., 13 γκολ) και εσχάτως αγωνιζόταν στην Μπεσίκτας, όπου είχε συνολικά 164 ματς, 16 γκολ, 27 κίτρινες κάρτες και τρεις κόκκινες. Και όλα αυτά σε 13.853 αγωνιστικά λεπτά.