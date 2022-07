Απίστευτη γκολάρα στην Αργεντινή (vid)

Η Σαν Λορέντσο ήταν αντιμέτωπη με την ήττα στην έδρα της, αφού η Ταγιέρες προηγούνταν 0-1, με το γκολ που σημείωσε ο Καταλάν στο 11ο λεπτό.

Με την συμπλήρωση 90', ήρθε ο Ναχουέλ Μπάριος, ωστόσο να λυτρώσει την Σαν Λορέντσο και το έκανε με αδιανόητη γκολάρα.

Συγκεκριμένα, μετά από εκτέλεση κόρνερ, η μπάλα έφτασε στα πόδια του 24χρονου επιθετικού, ο οποίος δεν το σκέφτηκε καθόλου και με τρομερό σουτ, δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον τερματοφύλακα της Ταγιέρες.

Imagine scoring a stoppage-time equalizer like this 😳



