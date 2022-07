Ο Ουαλός σταρ μπήκε ως αλλαγή στην αναμέτρηση της LAFC κόντρα στο Κάνσας και στο 83ο λεπτό, έκλεψε την μπάλα στον χώρο του κέντρου, έπαιξε το 1-2 με τον Αράνγκο και με τρομερό πλασέ με το μυτάκι, έδωσε στην ομάδα του προβάδισμα δύο γκολ.

Δείτε παρακάτω το γκολ του Μπέιλ:

GARETH BALEEEEE@GarethBale11 scores his first goal in MLS for @LAFC! pic.twitter.com/Pk6J5tyLeO