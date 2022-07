Στην Αθήνα ο Βίντα, κλείνει στην ΑΕΚ! (vid)

Έφερε τον Κροάτη στόπερ, Ντομαγκόι Βίντα στην Αθήνα και κλείνει τεράστια μεταγραφή η ΑΕΚ!

«Μπαμ» για την ΑΕΚ με την απόκτηση του Κροάτη παικταρά, που βρίσκεται ήδη στην Αθήνα και τα βρήκε σε όλα με τον Μελισσανίδη

Τεράστια μεταγραφική κίνηση για την ΑΕΚ, με την απόκτηση του Βίντα. Η αποκάλυψη των Κροατών για συμφωνία με την ΑΕΚ επιβεβαιώνεται απόλυτα. Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, ο Βίντα βρίσκεται από νωρίς σήμερα στην Αθήνα και το βράδυ συναντήθηκε με τον Δημήτρη Μελισσανίδη, όπου υπήρξε απόλυτη συμφωνία σε κάθε λεπτομέρεια. Το θέμα πρέπει να θεωρείται κλεισμένο και απομένει η επισημοποίηση της μεταγραφής.

Ο 33χρονος Κροάτης, εν ενεργεία στέλεχος της Εθνικής Κροατίας, είναι μια τεράστια κίνηση για την ΑΕΚ που ενισχύεται με έναν αμυντικό πρώτης γραμμής. Παίκτης τεράστιας εμπειρίας, με παραστάσεις σε πολύ υψηλό επίπεδο, που έρχεται στην ΑΕΚ καθώς συγκεντρώσει όλα τα χαρακτηριστικά που αναζητούσε ο Ματίας Αλμέιδα. Η ΑΕΚ κινήθηκε προσεκτικά και σε χαμηλούς τόνους για να μην υπάρξει ξανά ανταγωνισμός, αλλά πλέον η μεταγραφή είναι τελειωμένη.

Το who is who του παίκτη

Ο Βίντα είναι γεννημένος στις 29 Απριλίου του 1999 στο Όσιγιεκ της Κροατίας. Είναι 98 φορές διεθνής έχοντας και 4 γκολ και έχει παίξει σε αρκετές ομάδες.

Συγκεκριμένα έχει αγωνιστεί στη Λεβερκούζεν (9 συμμ.), Ντινάμο Ζάγκρεμπ (68 συμμ., 8 γκολ), Όσιγιεκ (90 συμμ., 6 γκολ), Ντινάμο Κιέβου (160 συμμ., 13 γκολ) και εσχάτως αγωνιζόταν στην Μπεσίκτας, όπου είχε συνολικά 164 ματς, 16 γκολ, 27 κίτρινες κάρτες και τρεις κόκκινες. Και όλα αυτά σε 13.853 αγωνιστικά λεπτά.