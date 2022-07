Επίσημο: Δανεικός στην Τβέντε ο Τζόλης!

Στην Ολλανδία και την Eredivisie μετακομίζει ο Χρήστος Τζόλης, αφού η Νόριτς έκανε επίσημο τον μονοετή δανεισμού του Έλληνα επιθετικού στην Τβέντε: «Είχαμε αρκετές ομάδες που ενδιαφέρθηκαν για τον Χρήστο και πήραμε τον χρόνο μας μέχρι να βρούμε αυτό που ήταν η καλύτερη κίνηση για όλες τις πλευρές.

Είναι σημαντικό να πάρει αρκετό χρόνο συμμετοχής σε υψηλό επίπεδο κατά την διάρκεια της σεζόν. Φυσικά θα παρακολουθούμε πολύ στενά την εξέλιξη και την πρόοδο του με τελικό σκοπό μας να επιστρέψει και να συνεισφέρει σε αυτό που χτίζουμε στην Νόριτς», ήταν τα λόγια του Νιλ Άνταμς, του βοηθού αθλητικού διευθυντή των καναρινιών.

Ο δανεισμός του Χρήστου Τζόλη στην Τβέντε είναι χωρίς οψιόν αγοράς, κάτι που σημαίνει ότι το επόμενο καλοκαίρι ο 20χρονος διεθνής επιθετικός θα επιστρέψει στον αγγλικό σύλλογο, ο οποίος θα αποφασίσει για τις επόμενες κινήσεις του.

«Φιλοδοξία μου είναι να παίξω αρκετά και να είμαι χρήσιμος στην ομάδα μου. Άκουσα και είδα ότι οι οπαδοί είναι θαυμάσιοι και δεν μπορώ να περιμένω να το δω και από κοντά. Είχα πολλές επαφές με τον Λημνιό για το κλαμπ. Ήταν πολύ ενθουσιασμένος και μου είπε ότι είναι ένα πολύ καλό βήμα να πάω στην Τβέντε. Είχα επίσης μία πολύ καλή συζήτηση με τον Ρομπ Γιανς και τον Γιαν Στράουερ. Το συναίσθημα ήταν καλό και νομίζω ότι αυτό είναι το καλύτερο βήμα για μένα», ήταν τα λόγια του Χρήστου Τζόλη, μετά την υπογραφή με την νέα του ομάδα.

Norwich City can confirm that Christos Tzolis has joined Dutch side FC Twente on loan for the season.



Everyone at the club wishes him the best during his spell with the Eredivisie club.#NCFC