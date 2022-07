Ολυμπιακός: Θέλει δανεισμό του Τικίνιο η Μποταφόγκο

Ο Τικίνιο παραμένει σταθερά ένα θέμα στα βραζιλιάνικα ΜΜΕ. Σύμφωνα με το Globoesporte, ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού ενδιαφέρει την Μποταφόγκο που μετά το ναυάγιο στην περίπτωση του Εράν Ζάχαβι, έχειν εντοπίσει στο πρόσωπο του άσου των Πειραιωτών τον εκλεκτό για την κορυφή της επίθεσης.

Μάλιστα, η Μποταφόγκο φέρεται να βρίσκεται σε επαφές με την πλευρά του Βραζιλιάνου φορ αλλά και με τον Ολυμπιακό, επιδιώκοντας να πάρει δανεικό τον ποδοσφαιριστή και να τοποθετήσει στη συμφωνία με τους Πειραιώτες ρήτρα για την αγορά του.

Στο πρώτο ματς με την Μακάμπι Χάιφα για τα προκριματικά του Champions League ο Τικίνιο αγωνίστηκε και στα 90 λεπτά.



Την περασμένη σεζόν ο έμπειρος στράικερ έγραψε 46 συμμετοχές, σκοράροντας 14 τέρματα σε όλες τις διοργανώσεις.

Depois de Zahavi, o alvo da vez para a camisa 9 do Botafogo é o brasileiro Tiquinho Soares. A diretoria alvinegra conversa com o estafe do atleta e com o Olympiacos para fechar a contratação, que pode ser por empréstimo com opção de compra.



📰 GE pic.twitter.com/S12cszn46g