Λίβερπουλ: Έφυγε από τη ζωή πρώην ιδιοκτήτης, Ντέιβιντ Μουρς

Ο Άγγλος επιχειρηματίας – ανιψιός του ιδρυτή της «αυτοκρατορίας» καταστημάτων λιανικής και πρακτορείων στοιχημάτων Littlewoods Σερ Τζον Μουρς, που κατείχε το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών στους «ρεντς» για πάνω από μισό αιώνα – ήταν πρόεδρος της ομάδας του Μέρσεϊσαϊντ από το 1991 έως το 2007, όταν πούλησε το μερίδιό του στους Αμερικανούς Χικς και Τζίλετ. Στη συνέχεια, έλαβε το αξίωμα του επίτιμου προέδρου.

Υπό την ηγεσία του, η Λίβερπουλ κατέκτησε δέκα τρόπαια, με κορυφαίο το Τσάμπιονς Λιγκ του 2005. Η ιδιοκτησία του συνέπεσε με την έλευση της εποχής της Πρέμιερ Λιγκ στο αγγλικό ποδόσφαιρο, ενώ είχε προσλάβει ως προπονητές τους Ρόι Έβανς, Ζεράρ Ουγιέ και Ράφα Μπενίτεθ.

Πριν από λίγες μόλις εβδομάδες ο Μουρς είχε χάσει την επί 39 χρόνια σύζυγό του, Μαρτζ.

Η Λίβερπουλ εξέφρασε τη θλίψη της για την απώλειά του.

Liverpool FC is deeply saddened by the passing of former chairman and owner David Moores.



The thoughts of everyone at the club are with David’s family and friends at this difficult time.