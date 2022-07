«Ο Βίντα θα συνεχίσει την καριέρα του στην ΑΕΚ» - Τι λένε από την Ένωση για το θέμα

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα «germanijak.hr», ο Κροάτης στόπερ, Ντομαγκόι Βίντα είναι στην Αθήνα για να διευθετήσει τις τελευταίες λεπτομέρειες για τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ». Στο ίδιο δημοσίευμα επισημαίνεται πως «αν όλα πάνε καλά, ουσιαστικά, όλα έχουν συμφωνηθεί, ο αμυντικός θα υπογράψει αύριο το συμβόλαιο του με την ΑΕΚ και θα τεθεί αμέσως στη διάθεση του Ματίας Αλμέιδα».

Στο δημοσίευμα τονίζεται πως «τον Ιούνιο έληξε το συμβόλαιο του Βίντα με την Μπεσίκτας, όπου που πέρασε περισσότερα από 4 χρόνια ερχόμενος από τη Ντιναμό Κιέβου» και υπογραμμίζεται πως «αν και οι Τούρκοι ήθελαν να τον κρατήσουν, ο Βίντα χρειαζόταν μία νέα πρόκληση στην καριέρσα και στα 33 τη βρήκε στην Αθήνα και την ΑΕΚ».

Καταλήγοντας, στο ρεπορτάζ αναφέρεται πως «οι λεπτομέρειες του συμβολαίου δεν είναι ακόμα γνωστές, αλλά με δεδομένο ότι ο Βίντα έρχεται ως ελεύθερος, το σίγουρο είναι δεν καταβλήθηκε αποζημίωση για αυτόν στην Μπεσίκτας».

Τι λένε από την ΑΕΚ

Όπως ήταν λογικό και αναμενόμενο, το θέμα σχολιάστηκε και από την ΑΕΚ.

«Δεν έχουμε κάτι, δεν ξέρουμε κάτι», ήταν η τοποθέτηση των «κιτρινόμαυρων» στα όσα ανέφεραν οι Κροάτες για τον Βίντα.

Domagoj Vida will continue his career in @AEK_FC_OFFICIAL! As per our sources, he'll sign for @AEK_FC_OFFICIAL in next few days! There's a chance signs for AEK tomorrow! Vida left @Besiktas on a fee transfer after 4.5 years!

