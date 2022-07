«Η Χατάισπορ έκανε πρόταση στην ΑΕΚ για τον Βράνιες»

Ο Όγκνιεν Βράνιες ανήκει στο γκρουπ των «κομμένων» στην ΑΕΚ και είναι δεδομένο πως η Ένωση αναζητεί τρόπο να ξεφορτωθεί το υψηλό συμβόλαιο του Βόσνιου αμυντικού.

Έτσι σύμφωνα με τους Τούρκους, η «λύση» αυτή μπορεί να έρθει μέσω Χατάισπορ που επανήλθε στο προσκήνιο, αν και προ λίγων 24ωρών η Ένωση ανέφερε πως δεν υπάρχει κάτι για τον Βόσνιο στόπερ. Σύμφωνα, λοιπόν, με νέο ρεπορτάζ, η Χατάι έκανε πρόταση στην ΑΕΚ για τον Βράνιες.

Στο δημοσίευμα, ωστόσο, δεν γίνεται λόγος αν είναι για αγορά ή δανεισμό του παίκτη, ενώ δεν υπάρχει καμία απολύτως λεπτομέρεια περί των οικονομικών.

Hatayspor 🇹🇷 made an offer for Ognjen Vranješ (32, CB) 🇧🇦 from AEK FC 🇬🇷.#Hatayspor #AEKFC pic.twitter.com/mUR7MZDHPN