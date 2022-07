Λακαζέτ: Οι μέλισσες τον έστειλαν στα... πιτς (pic)

Ο επιθετικός της Λυών, Αλεξάντρ Λακαζέτ είαι αμφίβολος για το φιλικό προετοιμασίας με τη Φέγενορντ, διότι δέχθηκε περισσότερα από 10 τσιμπήματα από σμήνος μελισσών. Συγκεκριμένα, ο πρώην στράικερ της Άρσεναλ δέχθηκε επίθεση σε δάσος και έχει περισσότερα από 10 τσιμπήματα που χρίζουν ιατρικής φροντίδας.

Έτσι ο παίκτης δεν μπορεί να είναι στην προετοιμασία της Λυών και πιθανώς δεν θα καταφέρει α προσφέρει τις υπηρεσίες του στο προγραμματισμένο φιλικό ματς με την Φέγενορντ και αν μη τι άλλο αποτελεί έναν απίστευτα περίεργο λόγο όπου ποδοσφαιριστής αδυνατεί να αγωνιστεί κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Lacazette has suffered multiple wasp stings and could be a doubt for Lyon's match with Feyenoord, a source has told ESPN 🐝 pic.twitter.com/GF6XNsIORf