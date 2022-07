Λευκή και με αναμνήσεις από την Ευρώπη η δεύτερη φανέλα της Μίλαν (pics)

Στα αποκαλυπτήρια της δεύτερης φανέλας της, για την νέα αγωνιστική περίοδο προχώρησε η Μίλαν.

Αυτή είναι λευκή με κοκκινόμαυρες λεπτομέρειες και αποτελεί έναν φόρο τιμής στις ομάδες των «ροσονέρι», που έκαναν σπουδαίες πορείες στην Ευρώπη φορώντας την συγκεκριμένη εμφάνιση.

Ενδεικτικό είναι το γεγονός, ότι με την φανέλα αυτή η Μίλαν κατέκτησε για πρώτη φορά το 1963 το Κύπελλο Πρωταθλητριών.

Writing European history in eternal white 🤍



The 2022/23 #ACMilan x @pumafootball Away Kit has arrived. Available now#ThatMilanTouch #SempreMilan pic.twitter.com/NS4N4Wo3qa