Η Βενέτσια παρουσίασε την νέα της εμφάνιση σε γόνδολα με Ελληνίδα μοντέλο (pics)

Στην Serie B, θα αγωνίζεται από την νέα σεζόν η Βενέτσια, η οποία παρουσίασε την τρίτη φανέλα της σε καμπάνια που θύμισε κάτι από ιταλικό οίκο μόδας.

Πιο συγκεκριμένα η ιταλική ομάδα χρησιμοποίησε σαν σκηνικό για την παρουσίαση αυτής, μια γόνδολα, τα κανάλια της πόλης και ένα μοντέλο ελληνικής καταγωγής. Ο λόγος για την Θεοπίστη Πουρλιοτοπούλου, η οποία δεν είναι η πρώτη φορά που παίζει αυτό το ρόλο, καθώς το ίδιο είχε κάνει και πέρυσι.

Όσον αφορά την εμφάνιση της ομάδας της Βενετίας αυτή θα είναι χρυσή με μαύρες λεπτομέρειες, ενώ παράλληλα συνδυάζει το μοντέρνο με κάποια κλασικά στοιχεία, όπως είναι αυτά που υπάρχουν στον γιακά της.



22/23 third shirt.



As the final piece in the new season’s collection, Venezia FC present the 22/23 third shirt in an exquisite gold shade with black details.



Available now for pre-order on https://t.co/MrjQ7bSaAw.



Read more: https://t.co/VEUx5GjcO2#ArancioNeroVerde 🟠⚫️🟢 pic.twitter.com/tjclC35Nsw