Τα «έχωσε» στον νεαρό Ζιντάν ο Τεν Χαγκ (vid)

Να διορθώσει πολλά πράγματα στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θέλει ο Έρικ Τεν Χαγκ.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, ο Ολλανδός προπονητής να είναι τρομερά αυστηρός, από τον πρώτο καιρό της παρουσίας του.

Ωστόσο, δεν έλειψαν και οι στιγμές που ο Τεν Χαγκ άρχισε τις φωνές με τον Νταβίντ Ντε Χέα, να γίνεται αποδέκτης του εκνευρισμό του προπονητή του, ενώ το ίδιο συνέβη και με τον Ζιντάν Ίκμπαλ σε μία από τις τελευταίες προπονήσεις των «κόκκινων διαβόλων».



"F*CKING RUBBISH!!" – Erik ten Hag screams at Zidane Iqbal for not doing the right thing in training.



