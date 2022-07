Κλοπ για Νούνιες: «Δεν διαβάζω όλες αυτές τις μαλ@@@ που γράφονται» (vid)

Τέσσερις φορές τον δρόμο για τα δίχτυα βρήκε μέσε σε διάστημα 22΄ ο Ντάργουιν Νούνιες, ο οποίος είχε περάσει αλλαγή στο ημίχρονο και έχοντας πάρει και δώρο από τον Σαλάχ, μιας και ο Αιγύπτιος σέντερ φορ του έδωσε το πέναλτι που κέρδισε ο Λουίς Ντίας.

Ο Γιούργκεν Κλοπ, σε ερώτηση που του έγινε για τους επικριτές του Ουρουγουάνου άσου απάντησε τα εξής: «Δεν διαβάζω όλες αυτές τις μαλ@@@ που γράφονται. Γιατί να διαβάσω; Εγώ ξέρω τα παιδιά και τα βλέπω κάθε μέρα. Δεν με νοιάζει τι σκέφτονται οι υπόλοιποι».

Στην συνέχεια και αναφερόμενος στον Σαλάχ που έδωσε το πέναλτι στον Νούνιες, ο Γερμανός προπονητής των «κόκκινων» ανέφερε χαρακτηριστικά με χιούμορ: «Δεν ξέρω αν έχει κάποιον συγκεκριμένο όρο στο νέο του συμβόλαιο για να είναι τόσο γενναιόδωρος. Αλλά ήταν πολύ καλό που του έδωσε το πέναλτι».



