Ο Μανέ αναδείχθηκε ως ο κορυφαίος Αφρικανός ποδοσφαιριστής της χρονιάς

Ο 30χρονος επιθετικός της Μπάγερν, ψηφίστηκε για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν ως ο κορυφαίος Αφρικανός ποδοσφαιριστής, έχοντας πανηγυρίσει την φετινή σεζόν την κατάκτηση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής με τη Σενεγάλη.

Ο Μανέ άφησε στην δεύτερη θέση τον μέχρι πρότινος συμπαίκτη του στην Λίβερπουλ, Μο Σαλάχ και στην τρίτη θέση, τον τερματοφύλακα της Τσέλσι, Εντοάρ Μεντί.

AFRICA’S FINEST! 💫



🇸🇳 Sadio Mane is the Player of the Year (MEN) for the second time! 🤩



𝐊𝐈𝐍𝐆! 🦁 #CAFAwards2022 pic.twitter.com/3fsLRbw5YX