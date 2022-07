Ξύλο και αποβολές στο φιλικό Λεβάντε – Γουλβς (vids)

Επεισοδιακό ήταν το φιλικό ματς μεταξύ της Λεβάντε και της Γουλβς, στο οποίο υπήρξε αρκετή ένταση από το ξεκίνημα.

Ωστόσο, κοντά στο μισάωρο τα πράγματα άρχισαν να ξεφεύγουν. Πιο συγκεκριμένα οι Μοσκέρα και Μπάρντι πήγαν να πιαστούν στα χέρια. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα ο πάγκος της Λεβάντε να μπει στον αγωνιστικό χώρο και να γίνει ένας μικρός χαμός, με τους δύο παίκτες να αποβάλλονται.

Κι ενώ όλα έδειχναν ότι τα πνεύματα είχαν ηρεμήσει λίγο μετά την επανεκκίνηση του αγώνα, ο Ποντένσε είχε έντονη αψιμαχία με αντίπαλο του, ο οποίος φέρεται να τον κλώτσησε. Αυτό είχε σαν επακόλουθο να υπάρξει εκ νέου ένταση ανάμεσα στις δύο ομάδες και τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού να αποβάλλεται κι αυτός.

This is crazy. Daniel Podence has been sent off now. He clashed with a Levante defender and it all kicked off again. #wwfc pic.twitter.com/iCNXmoIm7K