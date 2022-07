Ξύλο και 24 συλλήψεις στην Σόφια πριν το ματς του ΑΠΟΕΛ!

Εκτεταμένα επεισόδια που είχαν ως αποτέλεσμα 24 συλλήψεις και τον τραυματισμό ενός αστυνομικού είχαμε στην Σόφια πριν από την αναμέτρηση της Μπότεφ Πλόβντιβ και του ΑΠΟΕΛ για τον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League, όπως αναφέρουν τα βουλγαρικά Μέσα.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή τα επεισόδια ξεκίνησαν το μεσημέρι, με τους εκδρομείς του κυπριακού συλλόγου να στήνουν οδομαχίες, τόσο με τους οπαδούς της Μπότεφ, αλλά και με αστυνομικές δυνάμεις.

Τα πνεύματα ηρέμησαν σχετικά γρήγορα, ωστόσο σύμφωνα με βουλγαρικές πηγές υπάρχουν 24 συλλήψεις, ανάμεσα στους οποίους αρκετοί οπαδοί της ομάδας από την Λευκωσία.

Fans of APOEL Nicosia clashed with Bulgarian police and supporters of Botev Plovdiv ahead of today’s Conference League match between the two sides which will take place at the National Stadium in Sofia. A few APOEL fans have been arrested and a policeman has been injured pic.twitter.com/471wvTSwkv