Ο Άγιαξ πλήρωσε «χρυσό» τον αντικαταστάτη του Μαρτίνες!

Παίκτης του Άγιαξ είναι με κάθε επισημότητα ο Κάλβιν Μπάσεϊ, ο οποίο εξαργύρωσε με μία εντυπωσιακή μεταγραφή την περσινή του συμμετοχή στην τρελή πορεία της Ρέιντζερς μέχρι τον τελικό του Europa League.

Ο Αίαντας ανακοίνωσε την συμφωνία με τους Σκωτσέζους στα 23 εκατομμύρια ευρώ (συν άλλα 3,5 με μπόνους) και ανακοίνωσε τον 24χρονο αμυντικός από την Νιγηρία, ο οποίος υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο και θα είναι ο αντικαταστάτης του Λισάντρο Μαρτίνες, ο οποίος μετακόμισε στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

From Glasgow to Amsterdam.



He’s here ❌❌❌ pic.twitter.com/D0cjOh4cbO