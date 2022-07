Μπλόκαρε ερώτηση στον Πούλισικ για την οπλοκατοχή η Τσέλσι (vid)

Ένα παράξενο περιστατικό έλαβε χώρα στην συνέντευξη Τύπου, που έδινε ο Κρίστιαν Πούλισικ.

Ο Αμερικανός παίκτης της Τσέλσι ρωτήθηκε για ένα από τα φλέγοντα ζητήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, που δεν είναι άλλο από την οπλοκατοχή.

Την ερώτηση για το εν λόγω θέμα έκανε δημοσιογράφος και συμπατριώτης του Πούλισικ, ωστόσο ο υπεύθυνος του γραφείου Τύπου των «μπλε», δεν επέτρεψε στον παίκτη της ομάδας του Λονδίνου να απαντήσει και προχώρησε στον επόμενο ρεπόρτερ.

Μάλιστα στο βίντεο που ακολουθεί ο Πούλισικ μοιάζει σαστισμένος, από την διατύπωση της ερώτησης. Ο παίκτης πάντως στο συγκεκριμένο θέμα έχει ξεκάθαρη θέση.

«Νομίζω πως ο κόσμος μπορεί να πει ότι φταίνε οι άνθρωποι και όχι τα όπλα. Όμως πρέπει να αρχίσουμε από κάπου» είχε αναφέρει χαρακτηριστικά μετά το γράμμα της εθνικής ανδρών των Ηνωμένων Πολιτειών, προκειμένου να υπάρξει έλεγχος για την οπλοκατοχή.



Pulisic asked about the gun situation in America, his reaction, bemused. pic.twitter.com/mqrycRNPig