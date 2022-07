Οι οπαδοί της Γιουνάιτεντ γιούχαραν τον Μαγκουάιρ σε φιλικό στην Αυστραλία (vid)

Στο μάτι του κυκλώνα βρίσκεται εδώ και μήνες ο Χάρι Μαγκουάιρ, με τους φίλους της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να μην τον αφήνουν σε χλωρό κλαρί.

Ο Άγγλος διεθνής άσος μπορεί να παρέμεινε αρχηγός των «κόκκινων διαβόλων», μετά από απόφαση του Έρικ Τεν Χαγκ, ωστόσο οι φίλοι της ομάδας έπειτα από τα όσα έχουν συμβεί στο παρελθόν δυσκολεύονται να συνηθίσουν την ιδέα, ότι θα συνεχίσουν να τον βλέπουν.

Η δυσαρέσκεια αυτή εκδηλώθηκε έντονα στο φιλικό με την Κρίσταλ Πάλας που έγινε στην Αυστραλία, όπου σε κάθε επαφή που είχε με την μπάλα άκουγε αποδοκιμασίες από τις εξέδρες του Melbourne Cricket Ground.



Harry Maguire is getting booed whenever he touches the ball… #MUFC pic.twitter.com/jHzL09lk9g