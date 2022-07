Αλέ: «Σας ευχαριστώ όλους για την υποστήριξη, θα γυρίσω πιο δυνατός» (pic)

Έναν μεγάλο αγώνα, προκειμένου να επιστρέψει υγιής έμαθε ότι πρέπει να δώσει ο Σεμαστιάν Αλέ.

Ο ίδιος έπειτα από αδιαθεσία που αισθάνθηκε για την οποία παραπονέθηκε στους ανθρώπους της ομάδας της Βεστφαλίας διαγνώστηκε με όγκο στους όρχεις.

Το πρωί τη Τρίτης (19/7), ο άσος της γερμανικής ομάδας με μήνυμα που ανάρτησε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης έσπευσε να ευχαριστήσει όλους για την συμπαράσταση τους: «Σας ευχαριστώ όλους για την υποστήριξη μετά την ανακοίνωση της Δευτέρας. Η οικογένειά μου επίσης σας ευχαριστεί. Τώρα είναι ώρα να επικεντρωθώ στην προσπάθεια να επανέλθω ακόμα πιο δυνατός» ανέφερε χαρακτηριστικά στο μήνυμα του ο ίδιος.



Merci à tous pour vos nombreux messages de soutien et d’affection depuis l’annonce d’hier.

Ma famille et moi même vous remercions.

Je vais maintenant me concentrer sur mon rétablissement pour revenir plus fort 💪🏽❤️ pic.twitter.com/crbtOfZAXM