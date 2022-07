Παρί Σεν Ζερμέν: Γκρι η εμφάνιση των εκτός έδρας ματς (pic)

Στην παρουσία της φανέλας, που θα φορά την νέα αγωνιστική περίοδο στα εκτός έδρας παιχνίδια προχώρησε η Παρί Σεν Ζερμέν.

Η νέα εμφάνιση, η οποία φέρνει την υπογραφή της Jordan, θα έχει ως κυρίαρχο χρώμα το ελαφρύ γκρι και θα είναι αφιερωμένη στην επέτειο των 50 ετών, που συμπληρώνονται αυτή τη σεζόν από την κατασκευή του Παρκ Ντε Πρενς, στο οποίο η Παρί έχει δώσει περισσότερα από 1.000 παιχνίδια έως σήμερα.

Το ντεμπούτο της νέας φανέλας, θα γίνει στην περιοδεία που κάνει η ομάδα της γαλλικής πρωτεύουσας στην Ιαπωνία και κατά πάσα πιθανότητα στον πρώτο φιλικό αγώνα, που θα δώσει η Παρί την Τετάρτη (20/7) απέναντι στην ιαπωνική Καβασάκι.

PSG drop their new Jordan away kit 📸 pic.twitter.com/KbcUbun5IX