Κοκκινόμαυρη η δεύτερη φανέλα της Σίτι (vid)

Στα αποκαλυπτήρια της δεύτερης της φανέλας, ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου προχώρησε η Μάντσεστερ Σίτι.

Αυτή θα έχει χρώμα κόκκινο και μαύρο, ενώ οι αριθμοί, το έμβλημα και ο χορηγός της θα είναι σε κίτρινη απόχρωση.

Η νέα εμφάνιση των «πολιτών» είναι εμπνευσμένη από αυτή της «χρυσής» περιόδου, όταν η Σίτι είχε κατακτήσει το 1969 το Κύπελλο Αγγλίας και το 1970 το Λιγκ Καπ και το Κύπελλο Κυπελλούχων.

Ο νεοαποκτηθείς Έρλινγκ Χάαλαντ και οι «παλιοί» Κέβιν Ντε Μπρούινε και Κάιλ Γουόκερ ήταν αυτοί που κλήθηκαν να ποζάρουν με αυτή.



A City classic, reborn 🖤❤️



Our 2022/23 @pumafootball Away Kit has arrived



Available now!