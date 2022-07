«Τρέλα» για την Παρί στην Ιαπωνία! (vids)

«Τρέλα» επικράτησε στην προπόνηση της Παρί Σεν Ζερμέν στο Τόκιο, λόγω της μεγάλης παρουσίας κόσμου σε αυτή.

Οι παίκτες της ομάδας της γαλλικής πρωτεύουσας εισέπραξαν την αγάπη των ντόπιων, οι οποίοι έσπευσαν να ζητήσουν ένα αυτόγραφο και μια φωτογραφία από τους Μπαπέ, Μέσι αλλά και τους υπόλοιπους αστέρες των Παριζιάνων.

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, η προπόνηση της ομάδας Γκαλτιέ να γίνει υπό την παρουσία και τις ζητωκραυγές 13.000 ατόμων, με τον Κιλιάν Μπαπέ να πετυχαίνει ένα υπέροχο γκολ με τακουνάκι…



Kylian Mbappé is in midseason form already 😎



(via @PSG_English) pic.twitter.com/xB5LDE3qbR