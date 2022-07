Ιράν: Επαναπροσέλαβε τον προπονητή του, έξι μέρες αφού τον έδιωξε!

Οι Ιρανοί προσέλαβαν ξανά τον Κροάτη προπονητή, Ντράγκαν Σκόσιτς, τον οποίο είχε διώξει πριν από περίπου μία εβδομάδα. Να θυμίσουμε πως είναι ο προπονητής που οδήγησε την Εθνική ομάδα της χώρας στο έκτο Παγκόσμιο Κύπελλο, κερδίζοντας 15 από τα 18 παιχνίδια των προκριματικών. Ωστόσο, έχασε δύο από τους τρεις τελευταίους αγώνες του, συμπεριλαμβανομένης της φιλικής ήττας με 2-1 από την Αλγερία στο Κατάρ τον περασμένο μήνα και απολύθηκε μετά από έντονη κριτική ορισμένων παικτών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το «διαζύγιο», όμως, κράτησε λίγο. Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας, είχε προσεγγίσει στο μεσοδιάστημα τον Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας, με τον Νορβηγό προπονητή να αρνείται την προοπτική συνεργασίας. Έτσι το Ιράν επαναπροσέλαβε τον Σκόσιτς που θα καθοδηγεί εκ νέου την ομάδα των Χατζισαφί, Μοχαμάντι και Ανσαριφάρντ που πρόκειται να αγωνιστεί στον ίδιο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ, με την Αγγλία, τις ΗΠΑ και την Ουαλία.

England's World Cup rivals Iran re-hire manager just SIX DAYS after sacking him https://t.co/z6grVyXgGg