Στην δημοσιότητα έδωσε η Άρσεναλ την εμφάνιση, που θα χρησιμοποιεί στα εκτός έδρας παιχνίδια της για την αγωνιστική περίοδο 2022-23.

Αυτή θα έχει ως κύριο χρώμα το μαύρο, ενώ εξαίρεση θα αποτελούν το σήμα της ομάδας, αλλά και τα ονόματα της εταιρίας ένδυσης και της κεντρικής χορηγού της φανέλας, που θα είναι χρυσά καθώς επίσης και οι γραμμές στους ώμους που θα είναι γκρι.

