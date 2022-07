Ένας κεντρικός αμυντικός που παίζει σαν… στράικερ!

Ο πιο ακριβός αμυντικός στην ιστορία του ποδοσφαίρου της Αργεντινής είναι πια ένας τύπος με μπόι 1,75 που δεν παίζει σαν αμυντικός. Μα τι κάνει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ; Γράφει ο Σωτήρης Μήλιος…

«Αγόρι μου θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σου. Δεν έχω πρόβλημα μαζί σου, αλλά στην δική μου ποδοσφαιρική φιλοσοφία, δεν χωράνε κεντρικοί αμυντικοί με ύψος 1,75».

Ο Χουάν Μανουέλ Γιοπ είναι ένας μεροκαματιάρης των πάγκων, έχει αλλάξει 19 ομάδες στην προπονητική καριέρα του. Έμαθε να ενδιαφέρεται μόνο για το επόμενο παιχνίδι, για το επόμενο μηνιάτικο.

Δεν έμαθε ποτέ να σκέφτεται έξω από το κουτί, να ενδιαφέρεται για την μεγάλη εικόνα. Ο «Λίτσα» ήταν καρπός των ακαδημιών του κλαμπ, καλό παιδί, αλλά εκείνος δεν έψαχνε γαμπρό για την κόρη του.

Ήταν σκληρός, απότομος, κάθετος μαζί του. Του έδειξε από την πρώτη στιγμή ότι δεν τον υπολογίζει, αν ήθελε να παίξει κάπου μπάλα, έπρεπε να φύγει από την μοναδική ομάδα που είχε παίξει ποτέ, την Νιούελς Ολντ Μπόις, έχοντας παίξει μόλις ένα επίσημο παιχνίδι με την φανέλα της!

Αν δεν υπήρχε εκείνος ο στενόμυαλος προπονητής, ο Λισάντρο Μαρτίνες ενδεχομένως να έπαιζε ακόμα στους «λεπρούς». Σίγουρα πάντως, δεν θα γινόταν πέντε χρόνια αργότερα ο πιο ακριβός αμυντικός στην ιστορία του ποδοσφαίρου της Αργεντινής και η τρίτη ακριβότερη μεταγραφή Αργεντινού ποδοσφαιριστή πίσω από αυτές των Γκονσάλο Ιγκουαΐν και Άνχελ Ντι Μαρία!

«Είναι ένας αμυντικός που του αρέσει να παίζει στο γήπεδο σαν στράικερ», ήταν η περιγραφή του Μαρκ Όφερμαρς, ο οποίος βλέπει το ποδόσφαιρο με διαφορετικό μάτι από τον αρτηριοσκληρωτικό Χουάνμα Γιόπ.

Χρειάστηκε μόλις 1,5 χρόνος στην άσημη Ντεφένσα Χουστίσια, ώστε ο Άγιαξ να δει αυτό που δεν μπορούσε να δει κανείς άλλος στην Αργεντινή. Ο Μαρτίνες δεν είχε τον σωματότυπο και το ύφος ενός Αργεντινού αμυντικού, ο οποίος στο γήπεδο θα κλωτσούσε ακόμα και την μάνα του, αλλά είχε κάτι άλλο δυσεύρετο και σπάνιο. Ήθελε την μπάλα στα πόδια του. Και ήξερε πολύ καλά τι να την κάνει.

Τα 7 εκατομμύρια ευρώ που έδωσε ο Άγιαξ για έναν 21χρονο αμυντικό, ο οποίος δεν γέμιζε κανενός το μάτι αποδείχθηκαν μία από τις καλύτερες επενδύσεις που έκανε ποτέ ο ολλανδικός σύλλογος, μετά από μία τριετία ο Αργεντινός έφερε πίσω σχεδόν τα δεκαπλάσια: 54 εκατομμύρια ευρώ cash και άλλα 10 ως μπόνους!

Εξακολουθεί να είναι το ίδιο «κοντός», δεν έριξε ποτέ μπόι. «Ψήλωσε» όμως αγωνιστικά. Ήταν το πασπαρτού του Έρικ Τεν Χαγκ, το τακτικό κλειδί που άνοιγε όλες τις πόρτες. Τον χρησιμοποίησε σε τέσσερις διαφορετικούς ρόλους, ανάλογα με την τακτική, τον σχηματισμό, τον αντίπαλο: καθαρό κεντρικό αμυντικό σε άμυνα με ευθεία, τελευταίο σε άμυνα με τριάδα, αριστερό μπακ, αλλά και αμυντικό μέσο.

Σε αυτά τα τρία χρόνια δεν έβγαινε από την ενδεκάδα ούτε στα προπονητικά διπλά (118 παιχνίδια), δεν τραυματίστηκε ποτέ, δεν ντεφορμαρίστηκε ποτέ.

Οι οπαδοί του Άγιαξ, που κάτι περισσότερο θα ξέρουν από μπάλα από όσα έχουν δει τόσα χρόνια, αυτόν ψήφισαν ως παίκτη της χρονιάς. Όχι τον γκολτζή Αλέ, όχι τον φαντεζί Τάντιτς, ούτε τον μάγο Άντονι. Επέλεξαν αυτόν που αποκαλούν χαϊδευτικά ως «χασάπη» για την λύσσα του να επανακτά κατοχές: το βασικό συστατικό για κάθε καλό Άγιαξ.

Ήταν ο πρώτος παίκτης που ζήτησε να πάρει μαζί του ο Έρικ Τεν Χαγκ στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όμως η πρώην ομάδα του έβγαλε το λάδι. Ο δαιμόνιος Έντβιν Φαν ντερ Σαρ αποδείχθηκε δεινός διαπραγματευτής: η πρώτη καλοκαιρινή πρόταση (της Άρσεναλ) ήταν «μόλις» 30 εκατομμύρια ευρώ, με τα παζάρια κατάφερε και πήρε πάνω από τα διπλά! Τρελό!

Τα 64 εκατομμύρια ευρώ ακούγονται εκτός λογικής, είναι μη ρεαλιστικό ποσό. Όμως…

Δεν υπήρξε ούτε ένας παίκτης στην φετινή Eredivisie με περισσότερες εύστοχες μεταβιβάσεις από τον Μαρτίνες (82 μέσο όρο ανά παιχνίδι), ο οποίος έπαιρνε την πρώτη μπάλα και σπάνια λάθευε (89% ποσοστό ευστοχίας).

Και ψηλά; Πως θα τα βγάλει πέρα στην Αγγλία με όλα τα ντερέκια; Τα νούμερα δείχνουν ότι ο ύψους 1,75 Μαρτίνες, ο οποίος μεγάλωσε με πρότυπο τον Γκάμπι Χάιντσε, είχε φέτος περισσότερες κερδισμένες εναέριες μονομαχίες ανά 90 λεπτά από τον Χάρι Μαγκουάιρ, ο οποίος του ρίχνει δυο κεφάλια!

Ο «Λίτσα» βρίσκεται πια στο ποδοσφαιρικό Έβερεστ, όμως δεν ξεχνάει ποτέ: «κάποια στιγμή θα γυρίσω στην Νιούελς και αυτό δεν είναι απειλή, αλλά υπόσχεση. Δεν θέλω να εκδικηθώ κάποιον, αλλά να προσφέρω στην ομάδα της καρδιάς μου». Προς το παρόν, προσφέρει κάτι άλλο, πιο πολύτιμο. Λεφτά. Μετρητό. Cash

Από την μεταγραφή του στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Νιούελς -ως ομάδα που τον έπλασε στις ακαδημίες της- θα πάρει το 2,5% του ποσού, σχεδόν 1,3 εκατομμύριο ευρώ. Κανονικά δεν τα αξίζει, αλλά όπως λένε και οι Άγγλοι it is what it is.