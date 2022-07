Στη Γιουνάιτεντ ο Λισάντρο Μαρτίνεζ

Την τρίτη μεταγραφή της εποχής Έρικ Τεν Χαγκ, ανακοίνωσε και επίσημα η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Οι «κόκκινοι διάβολοι» ήρθαν σε συμφωνία με τον Άγιαξ και έκαναν δικό τους τον Λισάντρο Μαρτίνεζ, που μετά από τρία χρόνια στους πρωταθλητές Ολλανδίας μετακομίζει στο Ολντ Τράφορντ.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα πληρώσει 54,9 εκατομμύρια ευρώ συν 9,9 μπόνους δηλαδή συνολικά 65 εκατομμύρια ευρώ για τον Αργεντίνο, ο οποίος υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας με οψιόν ανανέωσης για ακόμα έναν χρόνο.

An agreement has been reached for the transfer of Lisandro Martinez 🔴🇦🇷#MUFC || @LisandrMartinez