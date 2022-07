Η απάντηση του Μαχρέζ για το σπασμένο κινητό του που έγινε viral (pics)

Νέο συμβόλαιο με την Μάντσεστερ Σίτι υπέγραψε αυτή την εβδομάδα ο Ριγιάντ Μαχρέζ, ο οποίος θα βρίσκεται στο δυναμικό των «πολιτών» για ακόμα τρία χρόνια.

Ο διεθνής Αλγερινός άσος ταξίδεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες με την υπόλοιπη ομάδα, όπου και θα γίνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της για την νέα σεζόν. Ωστόσο, λίγο πριν να επιβιβαστεί στο αεροπλάνο δημοσίευσε στο Twitter μια φωτογραφία.

Σε αυτή φαίνεται ο 31χρονος παίκτης των πρωταθλητών Αγγλίας, να έχει το κινητό του τηλέφωνο που έχει σπάσει κάτι που του επισήμανε ένας θαυμαστής του στο Twitter , αλλά και άλλοι στη συνέχεια… Από την πλευρά του ο Μαχρέζ απάντησε αστειευόμενος, ότι περίμενε να υπογράψει την ανανέωση του συμβολαίου του και μετά να προχωρήσει στην αγορά νέου.

«Περίμενα το νέο συμβόλαιο» απάντησε χαρακτηριστικά ο ίδιος απάντηση που έγινε viral στο διαδίκτυο.

Was waiting for the new contract 👀😂 https://t.co/lqfwg9mHdL