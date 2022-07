Παρουσίασε την φανέλα των εκτός έδρας ματς η Γιουνάιτεντ (pics)

Στην αποκάλυψη της φανέλας, που θα φορά στα εκτός έδρας παιχνίδια της η αντρική αλλά και η γυναικεία της ομάδα προχώρησε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Οι «κόκκινοι διάβολοι», μαζί με την Adidas αποφάσισαν αυτή να είναι μια ολόλευκη φανέλα, η οποία θα έχει μια ιδιαιτερότητα. Ποια είναι αυτή; Στους ώμους να υπάρχουν τρεις γραμμές από κάθε πλευρά και η καθεμιά από αυτές να έχει ένα από τα τρία βασικά χρώματα της ομάδας, που δεν είναι άλλο από το μαύρο, αλλά και δύο ιδιαίτερες αποχρώσεις του κόκκινου.

Κάτι τέτοιο είναι η πρώτη φορά που γίνεται σε φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Όσον αφορά τη νέα φανέλα, αυτή είναι κατασκευασμένη από 100% ανακυκλώσιμα υλικά, ενώ η πρώτη φορά που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι στις 19 Ιουλίου στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Κρίσταλ Πάλας.

💡 Up in lights.



It's time to put our 2022/23 @adidasFootball away shirt under the microscope 🔬#MUFC pic.twitter.com/OUcGLcdNKG