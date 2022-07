Η απίστευτη ντρίμπλα του νεαρού Ζιντάν της Γιουνάιτεντ (vid)

Καλές ήταν οι εντυπώσεις που άφησε στο πρώτο παιχνίδι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επί εποχής Τεν Χαγκ απέναντι στη Λίβερπουλ, ο Ζιντάν Ικμπάλ.

Ο 19χρονος Ιρακινός μέσος έσπευσε και στο δεύτερο φιλικό παιχνίδι των «κόκκινων διαβόλων», να δείξει ότι εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, κάτι το οποίο και επιβεβαίωσε στον αγώνα με την Μέλμπουρν Βίκτορι.

Στο παιχνίδι αυτό η αγγλική ομάδα επικράτησε με 4-1, ωστόσο αυτό που έκλεψε την παράσταση, δεν ήταν άλλο από την σεμιναριακή ντρίμπλα που έκανε ο νεαρός άσος πάνω στον αντίπαλο του, που προσπάθησε να τον μαρκάρει ανεπιτυχώς.

