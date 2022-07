Έδωσαν τα χέρια Μπάγερν - Μπαρτσελόνα, μετακομίζει στη Βαρκελώνη ο Λεβαντόφσκι!

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι ετοιμάζεται να γίνει κάτοικος Βαρκελώνης! Έπειτα από μια οκταετία στην Μπάγερν Μονάχου, με την οποία κατέκτησε τα πάντα, ο Λέβα ετοιμάζεται να αλλάξει περιβάλλον.

Η Μπαρτσελόνα πρέσαρε για τα καλά τους Βαυαρούς, έχοντας ως σύμμαχο και τον παίκτη που δεν επιθυμούσε να συνεχίσει στην Μπάγερν. Και τελικά έπειτα από ασφυκτικές πιέσεις, η Μπάγερν έδωσε το ΟΚ.

Πιο συγκεκριμένα, οι Βαυαροί τα βρήκαν με την ομάδα του Τσάβι, αποδεχόμενοι την πρόταση ύψους 50 εκατ για χάρη του Πολωνού κίλερ, ο οποίος πλέον θα κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του.

Στο κόλπο για την απόκτησή του μπήκε τόσο η Τσέλσι, όσο και η Παρί Σεν Ζερμέν, αλλά ο Λεβαντόφσκι ξεκαθάρισε πως ήθελε να αγωνιστεί μόνο στην Μπαρτσελόνα και έτσι δεν μπήκε σε διαδικασία συζήτησης με άλλο κλαμπ.

Robert Lewandowski to Barcelona, here we go! FC Bayern have just told Barça that they have accepted final proposal. Agreement finally in place between all parties. 🚨🔵🔴 #FCB



Lewandowski asked Bayern to leave also on Friday - he will jlin Barcelona during the weekend. 🇵🇱 pic.twitter.com/nmodHuNscw