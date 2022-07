Νότιγχαμ: Με κίτρινη φανέλα την επόμενη σεζόν στα εκτός (pic)

Αρκετά διαφορετική θα είναι η νέα εκτός έδρας φανέλα της Νότιγχαμ Φόρεστ.

Οι νεοφώτιστοι αποκάλυψαν τη δεύτερή τους εμφάνιση, η οποία περιλαμβάνει κίτρινο και λίγο γαλάζιο, αντικαθιστώντας την περσινή, που ήταν μπλε σκούρα με φούξια λεπτομέρεια.

Ένα χρώμα, βέβαια, που έχει συνδυαστεί με μία σημαντική επιτυχία της ομάδας το 1978, όταν σήκωσαν το Λιγκ Καπ με νίκη επί της Λίβερπουλ.

𝐍𝐞𝐰 𝐓𝐡𝐫𝐞𝐚𝐝𝐬 𝐇𝐚𝐯𝐞 𝐋𝐚𝐧𝐝𝐞𝐝 🛬



Introducing our new Macron away kit ahead of the 2022/23 Premier League campaign 😎



🌳🔴 #NFFC | #PL | @MacronSports pic.twitter.com/ZPh9WTOKkJ