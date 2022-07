Λίβερπουλ: Φιλική νίκη με βασικό τον Τσιμίκα (vids)

Βελτιωμένη εν συγκρίσει με το φιλικό κόντρα στη Γιουνάιτεντ, η Κυπελλούχος Αγγλίας υπέταξε την Πάλας με τον Κλοπ να δοκιμάζει διάφορα πράγματα. Είναι χαρακτηριστικό πως χρησιμοποίησε όλους τους ποδοσφαιριστές του από ένα ημίχρονο, όμως οι Reds ήταν αρκετά πιο πειστικοί και συμπαγείς στο Εθνικό Στάδιο της Σιγκαπούρης σε σχέση με το ματς της Ταϊλάνδης που έφερε και τον διασυρμό τους με 4-0 από τους Κόκκινους Διαβόλους.

Η Λίβερπουλ άνοιξε το σκορ στο 12' με ωραίο σουτ του Χέντερσον με τον Σαλάχ ελάχιστα δευτερόλεπτα μετά την είσοδο του ματς στο β' μέρος να γράφει το τελικό 2-0.

