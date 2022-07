Η Μπαρτσελόνα ήρθε σε συμφωνία με την Σίτι για τον Μπερνάντο Σίλβα στα 80 εκατ. ευρώ (pic)

Να αφήσει την Μάντσεστερ Σίτι, προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του στην Μπαρτσελόνα έχει αποφασίσει ο Μπερνάντο Σίλβα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο παίκτης έχει ανάψει το πράσινο φως στον μάνατζερ του, προκειμένου αυτός να διαπραγματευτεί άμεσα την μετακίνηση του στους Καταλανούς. Οι δύο ομάδες έπειτα από διαπραγματεύσεις φέρονται να κατέληξαν σε συμφωνία, με τον γνωστό δημοσιογράφο Τζεράρντ Ρομέρο να κάνει λόγο, ότι το deal έκλεισε στα περίπου 80 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Σίλβα, ο οποίος ολοκλήρωσε φέτος την πέμπτη του χρονιά στο Έτιχαντ έχει συμβόλαιο συνεργασίας με τους «πολίτες», μέχρι το 2025. Στο διάστημα αυτό της παρουσίας του στους «πολίτες», ο ίδιος έχει στο ενεργητικό του 249 συμμετοχές και απολογισμό 48 γκολ και 50 ασίστ.

🚨🚨🎖| There is an AGREEMENT between Barcelona, Man City and Jorge Mendes for Bernardo Silva. The price is LESS than €80m. [@gerardromero] #fcblive pic.twitter.com/KWPdU8wnAX