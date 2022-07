Τα βρήκε με την Μπάγερν ο Γκνάμπρι για επέκταση του συμβολαίου του (pic)

Παίκτης της Μπάγερν θα συνεχίσει να είναι ο Σερζ Γκνάμπρι.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το Athletic, ο 27χρονος ακραίος επιθετικός ήρθε σε συμφωνία με τους Βαυαρούς και μέσα στις επόμενες μέρες αναμένεται να πέσουν οι υπογραφές για την επέκταση της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Με τον τρόπο αυτό μπαίνει αίσιο τέλος, σε ένα σίριαλ που διήρκεσε πολλούς μήνες. Ο Γκνάμπρι είχε βρεθεί στο στόχαστρο αρκετών μεγάλων ομάδων της Ευρώπης, ωστόσο προτεραιότητα του ίδιου από την αρχή ήταν να παραμείνει στο Μόναχο.

Ως παίκτης της Μπάγερν, ο Γκνάμπρι έχει να επιδείξει 63 γκολ σε 171 συμμετοχές, καθώς επίσης την κατάκτηση 4 πρωταθλημάτων και 2 Κυπέλλων Γερμανίας, αλλά και αυτή του Champions League το 2020.



Serge Gnabry has ended the speculation over his future by agreeing a new long-term contract with Bayern Munich, The Athletic understands.



Gnabry, 27, had interest from some of Europe’s biggest clubs but has opted to remain with #FCBayern



More from @David_Ornstein