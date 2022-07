Απέκτησε τον Χένεσι η Νότιγχαμ Φόρεστ (vid)

Μετά τον Ντιν Χέντερσον από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Νότιγχαμ Φόρεστ προχώρησε στην πραγματοποίηση μιας ακόμα μεταγραφής.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» ενέταξαν στο δυναμικό τους τον Γουέιν Χένεσι. Ο 35χρονος Ουαλός τερματοφύλακας, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Μπέρνλι, όπου και αγωνιζόταν φέτος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα του Στιβ Κούπερ για τα επόμενα δύο χρόνια.

Την σεζόν που πέρασε ο Χένεσι είχε ελάχιστο χρόνο συμμετοχής στην Μπέρνλι. Αυτός ήταν και ο λόγος, για τον οποίο ο ίδιος έμεινε ελεύθερος, με τον τεχνικό της Φόρεστ να εισηγείται την απόκτηση του προκειμένου να προσφέρει ανταγωνισμό στον Ντιν Χέντερσον, που αποκτήθηκε με την μορφή δανεισμού από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

