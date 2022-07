Έκανε δικό της τον Μαρτίνες μέχρι το 2027 η Γιουνάιτεντ (pic)

Στην Αγγλία και την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, θα αγωνίζεται πλέον ο Λισάντρο Μαρτίνες.

Οι «κόκκινοι διάβολοι», οι οποίοι είχαν στείλει ανθρώπους τους στην Ολλανδία, τα βρήκαν σε όλα με τους ιθύνοντες του Αίαντα στις διαπραγματεύσεις για την απόκτηση του.

Η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών έκλεισε στο ποσό των 55 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο και θα βάλει στο ταμείο της η ολλανδική ομάδα, με την Γιουνάιτεντ να υλοποιεί από την πλευρά της την εισήγηση του Έρικ Τεν Χαγκ για απόκτηση του Αργεντινού αμυντικού.

Έπειτα από την εξέλιξη αυτή, ο 24χρονος άσος αναμένεται να μεταβεί στο Μάντσεστερ, όπου και θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και στην συνέχεια θα βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο που θα έχει διάρκεια μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Lisandro Martínez to Manchester United, here we go! Full agreement in place between Man United and Ajax for package up to €55m. Lisandro will sign until 2027, documents now approved. 🚨🔴 #MUFC



Deal done - meeting in Amsterday on Wednesday was the key step. Ten Hag, big factor. pic.twitter.com/qyYskmgNMU