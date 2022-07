«Μάχη» Ατλέτικο και Μπάγερν για τον Κριστιάνο (pic)

Ένα ακόμα χρόνο συμβόλαιο με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος έχει θέσει σαν προτεραιότητα του να αγωνιστεί στο Champions League της νέας σεζόν.

Σε περίπτωση που ο Πορτογάλος άσος παραμείνει στο «Όλντ Τράφορντ», η επιθυμία του αυτή δεν θα πραγματοποιηθεί. Ο ίδιος έχει μείνει εκτός της καλοκαιρινής περιοδείας των «κόκκινων διαβόλων», επικαλούμενος οικογενειακούς λόγους. Ωστόσο, όσο αυτός βρίσκεται στην πατρίδα του τόσο οι φήμες και τα σενάρια, σχετικά με το μέλλον του, ολοένα και πληθαίνουν.

Μάλιστα την Πέμπτη (14/7) πορτογαλικά ΜΜΕ έφεραν στο φως της δημοσιότητας πρόταση από την Σαουδική Αραβία ύψους 250 εκατομμυρίων ευρώ, την ίδια στιγμή που ο τεχνικός της Τσέλσι Τόμας Τούχελ φέρεται να αρνήθηκε το ενδεχόμενο απόκτησης του, παρά την επιθυμία του νέου διοικητικού ηγέτη των «μπλε» Τοντ Μποέλι.

Από την πλευρά του ο μάνατζερ του παίκτη Ζόρζε Μέντες φέρεται να βρίσκεται σε συζητήσεις με μεγάλους συλλόγους της Ευρώπης μεταξύ των οποίων και η Ατλέτικο Μαδρίτης, μια φήμη την οποία ήρθε να επιβεβαιώσει το ESPN.

Σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει το εν λόγω μέσο, οι «ροχιμπλάνκος» φέρονται να έχουν εκφράσει ενδιαφέρον, για την απόκτηση του άλλοτε παίκτη της Ρεάλ. Ωστόσο, εκτός από την ομάδα της Μαδρίτης, μια ακόμα ομάδα που εμφανίζεται ως υποψήφιος μνηστήρας για την απόκτηση του CR7 είναι η Μπάγερν, σε περίπτωση που αποχωρήσει από αυτή ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι για να συνεχίσει την καριέρα του στην Μπαρτσελόνα.

