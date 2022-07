Διάψευση Αντσελότι για Αζάρ: «Είμαι σίγουρος ότι θα βοηθήσει πολύ την Ρεάλ» (pic)

Εκτός πλάνων του Κάρλο Αντσελότι, για την νέα αγωνιστική περίοδο βρισκόταν σύμφωνα με δημοσιεύματα, τα οποία είδαν πρόσφατα το φως της δημοσιότητας ο Εντέν Αζάρ.

Ωστόσο, ο Ιταλός κόουτς της Ρεάλ με δηλώσεις που έκανε στο κανάλι της ομάδας έσπευσε να βάλει τα πράγματα στην θέση τους.

Ο ίδιος αφού αναφέρθηκε στις μεταγραφές και στο ότι η ομάδα είναι πλήρης, αναφερόμενος στον Αζάρ υποστήριξε ότι είναι ένας παίκτης που μπορεί να βοηθήσει την «Βασίλισσα» τη νέα σεζόν.

«Δεν θα πραγματοποιήσουμε καμία άλλη υπογραφή. Είμαστε χαρούμενοι με την τρέχουσα ομάδα, είμαστε δυνατοί. Είμαι χαρούμενος με τους Ρίντιγκερ, Τσουαμείνι και είμαι σίγουρος ότι ο Αζάρ θα μας βοηθήσει πολύ» ανέφερε χαρακτηριστικά ο ίδιος στα λεγόμενα του.

Real Madrid manager Carlo Ancelotti: “We’re not gonna complete any other signing. We’re happy with the current team, we’re strong”. ⚪️ #RealMadrid @aranchamobile



“I’m happy with Rüdiger, Tchouaméni and I’m sure Hazard will help us a lot”. pic.twitter.com/DAJLw91ZLM