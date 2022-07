Στην Ισπανία για τη Μπαρτσελόνα ο Ραφίνια (vid)

Παίκτης της Μπαρτσελόνα θα πρέπει να θεωρείται πλέον ο Ραφίνια, ο οποίος έφτασε στη Βαρκελώνη ώστε να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει το συμβόλαιο του με τους blaugrana και θα ενσωματωθεί με την υπόλοιπη ομάδα. Μάλιστα, ο Βραζιλιάνος εξτρέμ έστειλε και το πρώτο του μήνυμα στους οπαδούς της Μπαρτσελόνα, φορώντας φυσικά μπλούζα της ομάδας.

Raphinha, just landed in Barcelona to be unveiled as new Barça player 🔵🔴🛩 #FCB



“Hello Barça fans, Raphinha here - I’m in Barcelona” 🤙🏼🇧🇷@FCBarcelona 🎥⤵️ pic.twitter.com/wO1FwmWJha