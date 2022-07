Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ είναι και επίσημα παίκτης της Μπαρτσελόνα, αφού οι Καταλανοί ανακοίνωσαν την συμφωνία τους με την Λιντς για την μεταγραφή του.

Το μόνο που απομένει είναι το «οκ» από τις ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις του Ραφίνια, που απέρριψε τις προτάσεις της Τσέλσι και της Άρσεναλ για να παίξει στους «μπλαουγκράνα».



Agreement in principle with @LUFC for the transfer of Raphinha