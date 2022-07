Ασίστ ο Γιαννούλης και γκολ ο Τζόλης! (vid)

Την καλύτερη του εμφάνιση εδώ και πάρα πολλούς μήνες με την φανέλα της Νόριτς πραγματοποίησε ο Χρήστος Τζόλης στο πρώτο μέρος της φιλικής αναμέτρησης με την Κινγκς Λι Τάουν.

Ο Έλληνας επιθετικός ξεκίνησε βασικός στην ενδεκάδα των καναρινιών και είχε εξαιρετική απόδοση στο πρώτο μέρος, κάτι που μνημονεύτηκε στα social media από τους οπαδούς της Νόριτς.

Μάλιστα, ο Τζόλης σκόραρε και ένα πολύ όμορφο γκολ, με ωραίο τελείωμα έπειτα από σέντρα του Γιαννούλη, σε ένα γκολ με καθαρά ελληνικό χρώμα (43’), που σφράγισε το 0-2 που ήταν το σκορ ημιχρόνου.

Lungi over the top for Dimi and a tidy finish from Christos 👌#NCFC pic.twitter.com/hYyI1ETuff