Κάτοικος Molineux έγινε και επίσημα ο Νάθαν Κόλινς. Μετά από έναν χρόνο στην Μπέρνλι και αφού η ομάδα υποβιβάστηκε στην Championship ο Ιρλανδός αμυντικός αποχώρησε από τους Clarets. Η Γουλβς εκταμίευσε 24 εκατομμύρια ευρώ και έκανε δικό της μέχρι το καλοκαίρι του 2027 τον 21χρονο Κόλινς.

