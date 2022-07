Μάντσεστερ Σίτι: Ανανέωσε με Ρόδρι μέχρι το 2027 (vid)

Ο Ρόδρι είχε συμβόλαιο μέχρι και το 2024 με τη Σίτι, αλλά οι «Πολίτες» ήθελαν να «δέσουν» τον παίκτη με τον οποίο είναι πολύ ευχαριστημένοι για ακόμη τρία χρόνια.

Ο Ισπανός θα έχει και αύξηση των απολαβών του κατά 100.000 λίρες, ενώ στις πρώτες του δηλώσεις δεν έκρυψε ότι ήταν η καλύτερη του απόφαση το να ενταχθεί στη Σίτι από το 2019.

«Το να γίνω μέλος της Σίτι ήταν η καλύτερη απόφαση που έχω πάρει ποτέ. Έχω αγαπήσει κάθε λεπτό, οι φίλαθλοι είναι εκπληκτικοί μαζί μου. Αισθάνομαι τη στήριξη του συλλόγου και του προπονητή κάθε μέρα.

Αν και έχω δείξει το επίπεδο στο οποίο έχω φτάσει αυτά τα τρία χρόνια, θεωρώ ότι μπορώ να βελτιωθώ ακόμα περισσότερο και το ίδιο πιστεύω και για την ομάδα με την οποία θέλω να εξελισσόμαστε μαζί.

Είμαστε και οι δύο πλευρές χαρούμενες από την υπογραφή του συμβολαίου. Ο Πεπ με κατάλαβε από την πρώτη στιγμή, με έβαλε να παίξω όπως ακριβώς ξέρω και αυτό που έκανε τρομερό καλό. Η επικοινωνία μας είναι άψογη. Η Σίτι μου προσφέρει την καλύτερη ευκαιρία να κερδίσω τρόπαια και γι' αυτό είμαι τόσο ευχαριστημένος από την επιλογή μου να μείνω εδώ ακόμη περισσότερο», όπως είπε μεταξύ άλλων.

Η ανακοίνωση της Σίτι:

Here to stay! 🙌



We are delighted to confirm that Rodrigo has extended his contract until 2027! ✍️#ManCity pic.twitter.com/aIuKzDD4sY